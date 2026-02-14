Počasna paljba na Kalemegdanu za Dan državnosti Republike Srbije

Insajder pre 2 sata
Počasna paljba na Kalemegdanu za Dan državnosti Republike Srbije

Pripadnici Garde Vojske Srbije izveli su danas počasnu artiljerijsku paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, 15. februara.

Počasna artiljerijska paljba izvedena je po naređenju predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Počasnoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić. Srbija obeležava Sretenje, Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine kada je podignut Prvi srpski ustanak pod vođstvom vožda Karađorđa i kada je 1835. godine donet Sretenjski
