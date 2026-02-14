Vučić se u Minhenu sastao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je razgovarao je danas sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos na marginama 62. Minhenske bezbednosne konferencije o ključnim koracima Srbije na evropskom putu, dinamici pristupnih pregovora i reformama koje Srbija sprovodi kako bi dodatno ojačala vladavinu prava, institucije i ekonomsku stabilnost zemlje.

Vučić je na svom instagram nalogu "buducnostsrbijeav" objavio da je komesarka jasno iznela primedbe na novi set pravosudnih zakona, ali da cilj ostaje da građani Srbije što pre osete prednosti evropskih integracija. "Naš cilj ostaje da građani Srbije što pre osete prednosti evropskih integracija kroz bolji životni standard, više investicija i veću pravnu sigurnost. Nastavićemo da radimo na tome posvećeno i ozbiljno, neugrožavajući svoje nacionalne interese",
