BLOG Uživo: Šest meseci od policijske brutalnosti u Valjevu

Večeras smo u Valjevu gde izveštavamo sa protesta obeležavanja šest meseci od nezapamćene policijske intervencije nad studentima i mladim ljudima 14. avgusta 2025. godine.

Naš Marko se javlja iz Valjeva, gde prati rpotest koji su organizovali studenti. Na ulazu u grad su jake policijske snage i zaustavljaju vozila. Početak skupa kasni jer su kolone i dalje na ulazu u grad. Kako nam je rečeno na licu mesta, nezvanično je i Jaćimović autobus zaustavljen. U gradu je pre početka protesta bilo i privođenja studenata, ali su oni pušteni ubrzo. Vladimir Đorđević, jedan od studentata koji je bio žrtva policijske brutalnosti tog 14. avgusta