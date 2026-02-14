Vremenska prognoza za Srbiju: danas oblačno sa kišom i snegom, sutra hladno sa susnežicom i vetrovima, promenljivo u ponedeljak…

Naslovi.ai pre 48 minuta

Danas u Srbiji oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra osetno hladnije sa susnežicom i snegom u nižim predelima, u ponedeljak promenljivo oblačno sa mogućim padavinama.

Do kraja dana u subotu preovladavaće pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni. Mondo RTV Danas

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i osetnim zahlađenjem, uz prelazak padavina u susnežicu i sneg na severu i zapadu Srbije, kao i u nižim predelima zbog dolaska hladne vazdušne mase sa severa. Do večeri padavine će prestati uz delimično razvedravanje sa severozapada. Temperatura će biti od 0 do 14 stepeni, uz jak severni vetar. Newsmax Balkans Insajder NIN Dnevnik Serbian News Media Zoom UE RTS

Marko Čubrilo je najavio da će sutra početi vrlo nestabilan i relativno hladan period sa jakim do olujnim severozapadnim i severnim vetrovima. Kiša će na većem delu Srbije iznad 600 mnv preći u vlažan, jak sneg, dok će kiša ostati samo na jugu i istoku do večernjih časova. Mondo

Za ponedeljak se najavljuje promenljivo oblačno vreme sa temperaturama od -4 do 6 stepeni, uz moguće slabe mešovite padavine, uključujući kišu i susnežicu. Utorak donosi susnežicu, dok će u sredu biti malo do umereno oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima. NoviSad.com