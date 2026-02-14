Tramp: Zelenski će propustiti priliku za mir ako ne počne da deluje

NIN pre 59 minuta  |  Tanjug
Tramp: Zelenski će propustiti priliku za mir ako ne počne da deluje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski propustiti priliku za mir ako "ne počne da deluje", navodeći da Rusija želi da postigne sporazum. "Rusija želi da postigne sporazum i Zelenski će morati da deluje.

U suprotnom će propustiti veliku priliku. Mora da preduzme korake", rekao je Donald Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi En-Bi Si njuz. Očekuje se da će zvaničnici SAD, Ukrajine i Rusije održati još jedan krug razgovora početkom naredne nedelje u Ženevi, navodi američka televizija. Tramp je ponovio svoje upozorenje da će Iran snositi posledice ukoliko pregovori o njegovom nuklearnom programu ne uspeju. "Mislim da će biti uspešni. A ako ne budu, to će biti loš dan
