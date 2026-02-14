U raljama Mrdićevih zakona

Radar pre 41 minuta  |  Sandra Petrušić
U raljama Mrdićevih zakona

Samo par sati nakon lovačke priče ministra pravosuđa da Evropska komisija daje podršku režimu zbog „jače nezavisnosti, samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sistema“, usledilo je oštro upozorenje – nađite način i momentalno povucite zakone. I Vujić ih traži

Iako je trebalo da „Mrdićevi zakoni“ budu samo pokazna vežba zastrašivanja za tužioce koji su poverovali da im Ustav zbilja garantuje samostalnost, situacija je izmakla kontroli kada je predsednik odlučio da ih „u inat“ potpiše. Na njegovu iracionalnu umišljenost, usledio je očekivan odgovor EU – neće moći, bar ne o našem trošku i bar ne dok ste i dalje zvanični kandidati za pristupanje. A neprijatni zadatak da lično primi međunarodne packe je dodeljen ministru
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Evropska komisija preispituje finansiranje Srbije

Evropska komisija preispituje finansiranje Srbije

Vesti online pre 24 sata
Vučić na konferenciji u Minhenu: Sastanci sa Kos, Koštom, Jijem i američkim senatorima

Vučić na konferenciji u Minhenu: Sastanci sa Kos, Koštom, Jijem i američkim senatorima

RTK pre 24 sata
Išinger izrešetao pitanjima EU, Trampa i Kinu zbog Rusije i rata u Ukrajini na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji: Šta ćete…

Išinger izrešetao pitanjima EU, Trampa i Kinu zbog Rusije i rata u Ukrajini na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji: Šta ćete da uradite?

Blic pre 2 sata
Kos: „Potrebni jači mehanizmi protiv nazadovanja novih članica EU“

Kos: „Potrebni jači mehanizmi protiv nazadovanja novih članica EU“

Serbian News Media pre 1 sat
Starović: „Srbija posvećena nastavku reformi i boljem usklađivanju sa standardima EU“

Starović: „Srbija posvećena nastavku reformi i boljem usklađivanju sa standardima EU“

Serbian News Media pre 3 sata
Kos: Potrebni jači mehanizmi protiv nazadovanja novih članica EU

Kos: Potrebni jači mehanizmi protiv nazadovanja novih članica EU

Radio 021 pre 3 sata
Vučić iz Minhena: Uradićemo sve da napredujemo na putu ka EU; Najveća pretnja vojni savez Tirane, Prištine i Zagreba

Vučić iz Minhena: Uradićemo sve da napredujemo na putu ka EU; Najveća pretnja vojni savez Tirane, Prištine i Zagreba

RTS pre 4 sati

Ključne reči

EUEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

U raljama Mrdićevih zakona

U raljama Mrdićevih zakona

Radar pre 41 minuta
"Sve je jasniji jaz između Amerike i Evrope" Vučić iz Minhena: "Otvoriće se pregovori i oko nuklearnog štita"

"Sve je jasniji jaz između Amerike i Evrope" Vučić iz Minhena: "Otvoriće se pregovori i oko nuklearnog štita"

Blic pre 46 minuta
Ova vlast je nastala u Moskvi u skladu sa ruskim i nemačkim interesima

Ova vlast je nastala u Moskvi u skladu sa ruskim i nemačkim interesima

Radar pre 41 minuta
Opozicija najavljuje razgovore o kandidatu za predsednika Kosova iz svojih redova

Opozicija najavljuje razgovore o kandidatu za predsednika Kosova iz svojih redova

Danas pre 11 minuta
Vučić: Sa Evropljanima je teško trenutno govoriti na racionalnim osnovama

Vučić: Sa Evropljanima je teško trenutno govoriti na racionalnim osnovama

Danas pre 6 minuta