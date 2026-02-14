U raljama Mrdićevih zakona

Samo par sati nakon lovačke priče ministra pravosuđa da Evropska komisija daje podršku režimu zbog „jače nezavisnosti, samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sistema“, usledilo je oštro upozorenje – nađite način i momentalno povucite zakone. I Vujić ih traži

Iako je trebalo da „Mrdićevi zakoni“ budu samo pokazna vežba zastrašivanja za tužioce koji su poverovali da im Ustav zbilja garantuje samostalnost, situacija je izmakla kontroli kada je predsednik odlučio da ih „u inat“ potpiše. Na njegovu iracionalnu umišljenost, usledio je očekivan odgovor EU – neće moći, bar ne o našem trošku i bar ne dok ste i dalje zvanični kandidati za pristupanje. A neprijatni zadatak da lično primi međunarodne packe je dodeljen ministru