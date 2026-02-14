Marta Kos u Minhenu izrazila Vučiću neslaganje sa Mrdićevim zakonima Novo

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je tokom sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na marginama Minhenske konferencije o bezbednosti danas izrazila neslaganje sa setom pravosudnih zakona koje je srpska Skupština nedavno usvojila. „Što se pravosudnih zakona tiče rekao sam da je Srbija suverena zemlja, ali da ćemo čekati mišljenje Venecijanske komisije u skladu sa kojim ćemo se ponašati“, rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u