Odložen meč Arkus lige između Vojvodine i Dinama

Utakmica 16. kola Arkus lige za rukometaše između Dinama i Vojvodine, koja je trebalo da bude odigrana večeras u 18 časova, odložena je.

Meč je odložen zbog tragedije i pogibije u saobraćajnoj nesreći Tatjane Ječmenice Jevtić, supruge direktora RK Vojvodina Darka Jevtića. Direktor RK Vojvodina je u nesreći teško povređen i trenutno je u indukovanoj komi. Rukovodstvo Arkus lige je saopštilo da izražava duboko saučešće porodici, a Darku Jevtiću želi brz oporavak. Saobraćajna nesreća se dogodila u petak, oko 21 čas, na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača.