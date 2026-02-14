UKRAJINSKA KRIZA Tramp poziva Zelenskog da "se pokrene"; Fabrike u Nemačkoj proizvodiće hiljade dronova za Ukrajinu

RTV pre 1 sat  |  RTS,Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Tramp poziva Zelenskog da "se pokrene"; Fabrike u Nemačkoj proizvodiće hiljade dronova za Ukrajinu

MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.452. dan. Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Volodimira Zelenskog da će propustiti priliku za mir ako se "ne pokrene“. Lokalne vlasti u Belgorodu navele su da su dve osobe poginule u vazdušnom udaru na Belgorod. Četiri osoba ubijeno a osam ranjeno u ruskom raketiranju Kramatorska u Donjeckoj oblasti i Odesi. Sledeća runda pregovora između delegacija Rusije, SAD i Ukrajine biće održana 17. i 18. februara u Ženevi.

Kompanija Ukrenegro saopštila je da zbog ciljanih napada Rusije na energetsku infrastrukturu, potrošači u Odeskoj, Nikolajevskoj, Dnjepropetrovskoj, Zaporoškoj, Harkovskoj i Donjeckoj oblasti bez stuje. Ukrajinske vlasti navele su da su četiri osobe poginule a osam ranjeno u
Kijevska oblast i Odesa pod napadom; Dmitrijev: Evropski lideri se plaše interakcije Rusije i SAD

RTS pre 24 minuta
Uživo Granatiranje: Odjekuju eksplozije; Mnogo mrtvih VIDEO

B92 pre 49 minuta
Ruska PVO oborila 20 letelica iznad Krima i još šest regiona

Politika pre 39 minuta
Dmitrijev: Evropski lideri se plaše interakcije Rusije i SAD

Kurir pre 7 sati
Tramp tvrdi da Putin želi mir

Danas pre 11 sati
"Propustiće priliku za mir": Tramp upozorio Zelenskog da preduzme korake: "Rusija želi sporazum, on mora da deluje"

Blic pre 12 sati
Nova regionalna velesila: Poljska ekonomija pokazuje mišiće u Nemačkoj

Bloomberg Adria pre 19 minuta
Kijevska oblast i Odesa pod napadom; Dmitrijev: Evropski lideri se plaše interakcije Rusije i SAD

RTS pre 24 minuta
Brutalan udar: Američka vojska tvrdi da je pogodila brod narko-krijumčara na Karibima (video)

Kurir pre 4 minuta
Odjeknule snažne eksplozije, PVO dejstvovao cele noći! Ima mrtvih i ranjenih, Ukrajina je izvela snažan napad na ruski grad…

Kurir pre 24 minuta
Strašan požar u Rusiji: Poginulo četvoro dece

B92 pre 19 minuta