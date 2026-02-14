Danas toplije nego juče, sa sunčanim intervalima, popodne naoblačenje

U subotu jutro prohladno i ponegde sa maglom, a tokom dana znatno toplije od proseka sa sunčanim intervalima pre podne, a popodne naoblačenje sa jugozapada donosi povremenu kišu krajem dana.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od -1°C u Požegi do 5°C u Beogradu, a maksimalna od 13°C na severu do 18°C u centralnoj i južnoj Srbiji. Uveče se kiša širi od juga ka severu. U nedelju zahlađenje na severu sa kišom koja tokom dana prelazi u susnežicu i sneg. Zato će jutro biti toplije od večeri, a minimalna temperatura na kraju dana. U isto vreme, na jugu Srbije vrlo toplo, a temperatura tamo u padu kasnije