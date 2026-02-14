Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Serbian News Media pre 3 sata
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na gostujućem terenu u Pančevu Železničar 3:0, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Prednost Zvezdi doneo je Marko Arnautović golom u 29. minutu. Vasilije Kostov je uputio centaršut iz kornera, Miloš Veljković je uspeo da doturi loptu do Arnautovića, koji je iz peterca Železničara savladao golmana Zorana Popovića. Vođstvo Zvezde uvećao je Kostov pogotkom u 59. minutu. Akcija je započeta izvođenjem gol-auta. Crveno-beli su dodavanjem po zemlji jako lako uspeli da probiju presing igrača Železničara i dođu do kaznenog prostora svog rivala. Arnautović
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Zvezda ubedljiva – ali Stanković našao zamerke: „Donosili smo loše odluke“

Zvezda ubedljiva – ali Stanković našao zamerke: „Donosili smo loše odluke“

Sputnik pre 51 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar pred „večiti derbi”

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar pred „večiti derbi”

Politika pre 1 sat
Novi kiks Lila pred Zvezdu, Strazbur u nadoknadi utišao Velodrom

Novi kiks Lila pred Zvezdu, Strazbur u nadoknadi utišao Velodrom

Sport klub pre 2 sata
(Video) Veliki preokret Vojvodine na Brdu: Nadoknadila dva gola minusa, preživela autogol i srušila Čuku za nova tri boda

(Video) Veliki preokret Vojvodine na Brdu: Nadoknadila dva gola minusa, preživela autogol i srušila Čuku za nova tri boda

Dnevnik pre 2 sata
Stanković: Da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali i bolju realizaciju

Stanković: Da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali i bolju realizaciju

RTS pre 3 sata
„U velikim smo kadrovskim problemima, pojeo nas je intenzitet“: Koković o problemima u Železničaru!

„U velikim smo kadrovskim problemima, pojeo nas je intenzitet“: Koković o problemima u Železničaru!

Hot sport pre 3 sata
Vojvodina donela Baki Prasetu milione: Preokret kojim je i jutjuber profitirao!

Vojvodina donela Baki Prasetu milione: Preokret kojim je i jutjuber profitirao!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPančevo

Sport, najnovije vesti »

Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama: „Kao da sam u bioskopu i gledam sebe…“

Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama: „Kao da sam u bioskopu i gledam sebe…“

Danas pre 2 sata
Lil u lošem raspoloženju dočekuje Zvezdu: I na šestom vezanom meču su bez pobede u domaćem prvenstvu

Lil u lošem raspoloženju dočekuje Zvezdu: I na šestom vezanom meču su bez pobede u domaćem prvenstvu

Danas pre 1 sat
Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka, da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali…

Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka, da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali bolju realizaciju“

Danas pre 3 sata
Neverovatan preokret Vojvodine u Beogradu

Neverovatan preokret Vojvodine u Beogradu

Danas pre 4 sati
Nenad Stojaković posle pobede Partizana nad Spartakom o skandiranju sa tribina protiv njega

Nenad Stojaković posle pobede Partizana nad Spartakom o skandiranju sa tribina protiv njega

Danas pre 5 sati