Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na gostujućem terenu u Pančevu Železničar 3:0, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Prednost Zvezdi doneo je Marko Arnautović golom u 29. minutu. Vasilije Kostov je uputio centaršut iz kornera, Miloš Veljković je uspeo da doturi loptu do Arnautovića, koji je iz peterca Železničara savladao golmana Zorana Popovića. Vođstvo Zvezde uvećao je Kostov pogotkom u 59. minutu. Akcija je započeta izvođenjem gol-auta. Crveno-beli su dodavanjem po zemlji jako lako uspeli da probiju presing igrača Železničara i dođu do kaznenog prostora svog rivala. Arnautović