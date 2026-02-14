"Anđela je glumica" Ana Ćurčić o bivšem mužu i ulasku u Elitu: Oplela po bivšoj kumi "Zaslužila je..."

Bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić u Zadruzi 6 odnela je drugo mesto a publika je saznala za nju, nakon javne prevare koju je doživela od supruga.

Naime, bivši rijaliti učesnik Zvezdan Slavnić otpočeo je vezu sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Ana sada živi povučenim i mirnim životom, a sada je komentarisala kako živi posle rijalitija. - Tri godine je prošlo od kako se nismo videli, ali nema ništa posebno novo. Dosta treniram, radim, pripremam sa kumom neki podkast koji bi trebao da krene sredinom marta, malo me ima i na TikToku i bukvalno uživam. Imam u planu i da obnovim posao koji sam pre radila.