"Anđela je glumica" Ana Ćurčić o bivšem mužu i ulasku u Elitu: Oplela po bivšoj kumi "Zaslužila je..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Blic
"Anđela je glumica" Ana Ćurčić o bivšem mužu i ulasku u Elitu: Oplela po bivšoj kumi "Zaslužila je..."

Bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić u Zadruzi 6 odnela je drugo mesto a publika je saznala za nju, nakon javne prevare koju je doživela od supruga.

Naime, bivši rijaliti učesnik Zvezdan Slavnić otpočeo je vezu sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Ana sada živi povučenim i mirnim životom, a sada je komentarisala kako živi posle rijalitija. - Tri godine je prošlo od kako se nismo videli, ali nema ništa posebno novo. Dosta treniram, radim, pripremam sa kumom neki podkast koji bi trebao da krene sredinom marta, malo me ima i na TikToku i bukvalno uživam. Imam u planu i da obnovim posao koji sam pre radila.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Anđela je glumica, živeo Gale." Ana Ćurčić o ulasku u Elitu, oplela i po Kačavendi: "Pišem knjigu" (video)

"Anđela je glumica, živeo Gale." Ana Ćurčić o ulasku u Elitu, oplela i po Kačavendi: "Pišem knjigu" (video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZadrugaTikTokELITAZvezdan Slavnićana curcicAnđela đuričićrijaliti

Zabava, najnovije vesti »

"Anđela je glumica" Ana Ćurčić o bivšem mužu i ulasku u Elitu: Oplela po bivšoj kumi "Zaslužila je..."

"Anđela je glumica" Ana Ćurčić o bivšem mužu i ulasku u Elitu: Oplela po bivšoj kumi "Zaslužila je..."

Telegraf pre 1 sat
Daniel Kajmakoski došao ponovo na mesto zločina: Evo kako pevač izgleda nakon jezivog kidnapovanja u Beogradu (video)

Daniel Kajmakoski došao ponovo na mesto zločina: Evo kako pevač izgleda nakon jezivog kidnapovanja u Beogradu (video)

Blic pre 1 sat
"Uvrede se ne zaboravljaju" Miki Dudić ušao u crveno zbog Ene i Peje: "Želim da bratu probudim svest o situaciji" (video)

"Uvrede se ne zaboravljaju" Miki Dudić ušao u crveno zbog Ene i Peje: "Želim da bratu probudim svest o situaciji" (video)

Blic pre 2 sata
"Opet plačem" Procurila prepiska između Anđela i Anite: Sve je jasno, pomenuo majčinstvo: "Ne zaslužuješ..."

"Opet plačem" Procurila prepiska između Anđela i Anite: Sve je jasno, pomenuo majčinstvo: "Ne zaslužuješ..."

Telegraf pre 1 sat
"Upala mi je na radno mesto i rekla: Kretenu, šta radiš to?" Danas je uspešan voditelj, a ovo je bio prvi posao Voje…

"Upala mi je na radno mesto i rekla: Kretenu, šta radiš to?" Danas je uspešan voditelj, a ovo je bio prvi posao Voje Nedeljkovića

Blic pre 3 sata