Direktor EPS-a sa delegacijom francuske elektroprivrede o razvoju nuklearne energije

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković razgovarao je sa delagacijom Elektroprivrede Francuske (EDF) o razvoju nuklearne energije i istakao da je EPS spreman da aktivno učestvuje u razvoju primene nuklearne energije u mirnodopske svrhe.

On je naglasio i da je neminovna zamena 4.000 megavata iz fosilnih goriva. "Elektroprivreda Srbije je opredeljena da i nakon energetske tranzicije ostane ključni garant energetske sigurnosti države i najveći proizvođač i snabdevač električnom energijom", rekao je Živković, saopštio je EPS. Budući da je EDF operater jedne od najvećih nuklearnih kompanija, njihova znanja i iskustva su, kako se navodi, veoma dragocena i korisna za EPS i državu. Delegaciju EDF