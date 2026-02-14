Direktor EPS-a sa delegacijom francuske elektroprivrede o razvoju nuklearne energije

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Direktor EPS-a sa delegacijom francuske elektroprivrede o razvoju nuklearne energije

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković razgovarao je sa delagacijom Elektroprivrede Francuske (EDF) o razvoju nuklearne energije i istakao da je EPS spreman da aktivno učestvuje u razvoju primene nuklearne energije u mirnodopske svrhe.

On je naglasio i da je neminovna zamena 4.000 megavata iz fosilnih goriva. "Elektroprivreda Srbije je opredeljena da i nakon energetske tranzicije ostane ključni garant energetske sigurnosti države i najveći proizvođač i snabdevač električnom energijom", rekao je Živković, saopštio je EPS. Budući da je EDF operater jedne od najvećih nuklearnih kompanija, njihova znanja i iskustva su, kako se navodi, veoma dragocena i korisna za EPS i državu. Delegaciju EDF
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Privreda evrozone porasla za 1,3 odsto međugodišnje: Najbolje rezultate beleži ova zemlja

Privreda evrozone porasla za 1,3 odsto međugodišnje: Najbolje rezultate beleži ova zemlja

Telegraf pre 1 sat
(Video) Drama u srcu Pariza: Muškarac pretio nožem policajcu kod Trijumfalne kapije, odjeknuli pucnji, napadač u kritičnom…

(Video) Drama u srcu Pariza: Muškarac pretio nožem policajcu kod Trijumfalne kapije, odjeknuli pucnji, napadač u kritičnom stanju

Blic pre 2 sata
"Nećemo spuštati gard" Makron pokazao zube Putinu, pa odbrusio Trampu: "Evropa mora da bude poštovana!"

"Nećemo spuštati gard" Makron pokazao zube Putinu, pa odbrusio Trampu: "Evropa mora da bude poštovana!"

Blic pre 5 sati
Đedović Handanović: Zatražili smo novac za prvu fazu nuklearnog programa Srbije

Đedović Handanović: Zatražili smo novac za prvu fazu nuklearnog programa Srbije

Danas pre 7 sati
Održan sastanak rukovodstava Elektroprivrede Srbije i Elektroprivrede Francuske

Održan sastanak rukovodstava Elektroprivrede Srbije i Elektroprivrede Francuske

Glas Zapadne Srbije pre 1 dan
Makron: Evropa mora postati geopolitička sila

Makron: Evropa mora postati geopolitička sila

N1 Info pre 1 dan
Ispratite ova dva koraka i račun za struju će vam svakog meseca biti manji

Ispratite ova dva koraka i račun za struju će vam svakog meseca biti manji

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

EPSElektroprivreda SrbijeFrancuskaDušan živković

Najnovije vesti »

„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

Radar pre 17 minuta
Zbog psa sa groblja u Sao Paulu napravili novi zakon! Bob grobar naterao vlasti da dozvole sahranjivanje ljubimaca sa ljudima…

Zbog psa sa groblja u Sao Paulu napravili novi zakon! Bob grobar naterao vlasti da dozvole sahranjivanje ljubimaca sa ljudima (video)

Kurir pre 7 minuta
Direktor EPS-a sa delegacijom francuske elektroprivrede o razvoju nuklearne energije

Direktor EPS-a sa delegacijom francuske elektroprivrede o razvoju nuklearne energije

Telegraf pre 12 minuta
Više tužilaštvo slagalo da je predmet dostavilo TOK-u

Više tužilaštvo slagalo da je predmet dostavilo TOK-u

Radar pre 1 sat
Popravite raspoloženje uz komedije na RTV-u

Popravite raspoloženje uz komedije na RTV-u

RTV pre 1 sat