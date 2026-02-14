Nova era za najstariju zanatsku školu: Počela rekonstrukcija škole Knez Aleksandar Karađorđević u Kragujevcu

Telegraf pre 43 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge ( UNOPS) saopštila je da su počeli radovi na rekonstrukciji zgrade srednje škole "Knez Aleksandar Karađorđević" u Kragujevcu.

Kako se navodi u saopštenju, posle dužeg perioda neodržavanja na objektu će biti zamenjena krovna konstrukcija, podovi i plafoni i stolarija, a renoviraće se i oštećeni delovi fasade. Uz sanaciju sanitarnog dela i postavljanje rampe za osobe sa invaliditetom, biće zamenjene i elektroenergetske i telekomunikacione instalacije, a urediće se i plato ispred škole. Rekonstrukcija srednje škole "Knez Aleksandar Karađorđević", nekadašnje Druge tehničke škole u okviru
„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

Radar pre 1 sat
Rukometaši Jugovića posle Šapčana dočekuju Kragujevčane u nedelju (19): vreme za prolećne bodove u prvenstvu

Dnevnik pre 2 sata
Privreda evrozone porasla za 1,3 odsto međugodišnje: Najbolje rezultate beleži ova zemlja

Telegraf pre 2 sata
"EU da formira svoju vojsku" Hitan zahtev upućen iz Minhena: "Moramo da budemo ambiciozni!"

Blic pre 2 sata
Futsal: Pazarci kod Ekonomca

Sandžak haber pre 3 sata
Rekonstrukcija prestonice cara Lazara: Finalna konferencija projekta rekonstrukcije srednjovekovnog grada Kruševca (foto)

Kurir pre 3 sata
Gnevni grčki zemljoradnici protestuju preko noći sa traktorima ispred parlamenta u Atini

Danas pre 4 sati

Najveća muslimanska zemlja šalje 8.000 vojnika u Pojas Gaze! Počela je obuka za sprovođenje mirovne misije! Mnogi su skeptični oko Trampove ideje (video)

Kurir pre 39 minuta
Subotičani stižu u Humsku, Partizan je apsolutni favorit! Pogledajte kakve su kvote pred današnju utakmicu!

Kurir pre 23 minuta
Nova era za najstariju zanatsku školu: Počela rekonstrukcija škole Knez Aleksandar Karađorđević u Kragujevcu

Telegraf pre 43 minuta
„Rusiji raste podrška u Srbiji zbog gluposti Evropske unije“

Radar pre 1 sat
Zbog psa sa groblja u Sao Paulu napravili novi zakon! Bob grobar naterao vlasti da dozvole sahranjivanje ljubimaca sa ljudima (video)

Kurir pre 1 sat