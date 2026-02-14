Nova era za najstariju zanatsku školu: Počela rekonstrukcija škole Knez Aleksandar Karađorđević u Kragujevcu

Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge ( UNOPS) saopštila je da su počeli radovi na rekonstrukciji zgrade srednje škole "Knez Aleksandar Karađorđević" u Kragujevcu.

Kako se navodi u saopštenju, posle dužeg perioda neodržavanja na objektu će biti zamenjena krovna konstrukcija, podovi i plafoni i stolarija, a renoviraće se i oštećeni delovi fasade. Uz sanaciju sanitarnog dela i postavljanje rampe za osobe sa invaliditetom, biće zamenjene i elektroenergetske i telekomunikacione instalacije, a urediće se i plato ispred škole. Rekonstrukcija srednje škole "Knez Aleksandar Karađorđević", nekadašnje Druge tehničke škole u okviru