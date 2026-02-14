Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 15 minuta  |  Telegraf.rs
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv
Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovoj lokaciji: Novi Beograd, Immo Outlet Centar, autobus 11-15č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sledeći kriterijumi: da je
Otvori na telegraf.rs

Krv »

Radno vreme Zavoda za transfuziju tokom praznika

Radno vreme Zavoda za transfuziju tokom praznika

Radio 021 pre 8 sati
Radno vreme Zavoda za transfuziju krvi tokom predstojećeg praznika

Radno vreme Zavoda za transfuziju krvi tokom predstojećeg praznika

Moj Novi Sad pre 16 sati
Institut za transfuziju krvi: Apelujemo na građane da daju krv tokom praznika

Institut za transfuziju krvi: Apelujemo na građane da daju krv tokom praznika

NIN pre 18 sati
Institut za transfuziju najavio akcije - gde i kada možete dati krv

Institut za transfuziju najavio akcije - gde i kada možete dati krv

N1 Info pre 18 sati
Uhapšen vozač tramvaja: Jedna osoba poginula, četiri povređene u teškoj nesreći u Sarajevu

Uhapšen vozač tramvaja: Jedna osoba poginula, četiri povređene u teškoj nesreći u Sarajevu

Mondo pre 18 sati
Uhapšen vozač tramvaja iz Sarajeva nakon teške saobraćajne nezgode

Uhapšen vozač tramvaja iz Sarajeva nakon teške saobraćajne nezgode

NIN pre 19 sati
Uhapšen vozač tramvaja: Uviđaj trajao 10 sati, a evo da li je imao alkohol u krvi!

Uhapšen vozač tramvaja: Uviđaj trajao 10 sati, a evo da li je imao alkohol u krvi!

Dnevnik pre 19 sati
Krv »

Ključne reči

krv

Najnovije vesti »

Vremeplov: Vlada Srbije donela Odluku o poništavanju protivpravno proglašene nezavisnosti Kosova

Vremeplov: Vlada Srbije donela Odluku o poništavanju protivpravno proglašene nezavisnosti Kosova

RTV pre 6 minuta
Antizvezda, neprimetna ikona, dosadnjaković, GOAT

Antizvezda, neprimetna ikona, dosadnjaković, GOAT

Velike priče pre 15 minuta
Senegal: Daleka zemlja u kojoj je završila knjiga o srpskom stradanju tokom Albanske golgote

Senegal: Daleka zemlja u kojoj je završila knjiga o srpskom stradanju tokom Albanske golgote

Kurir pre 15 minuta
Dnevni horoskop za 14. februar 2026: Evo koji znaci će Dan zaljubljenih pamtiti zauvek

Dnevni horoskop za 14. februar 2026: Evo koji znaci će Dan zaljubljenih pamtiti zauvek

Mondo pre 15 minuta
Vremenska prognoza za 14. februar: Očekuje se kiša u toku dana, na planinama i sneg

Vremenska prognoza za 14. februar: Očekuje se kiša u toku dana, na planinama i sneg

Mondo pre 15 minuta