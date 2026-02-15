Burno poluvreme u Lučanima - četiri gola i pobeda TSC-a

B92 pre 2 sata
Burno poluvreme u Lučanima - četiri gola i pobeda TSC-a

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole pobedili su lučansku Mladost u gostima 3:1 u 23. kolu Superlige.

Svi golovi viđeni su u drugom poluvremenu. Strelac prvog bio je bivši kapiten Partizana, tačnije najzaslužniji je što se lopta našla u mreži nakon ubačene lopte iz kornera i njegovog pokušaja da je ubaci pred gol. U gužvi, lopta se odbila od Alekse Miloševića i završila u mreži. Urošević je pet minuta kasnije bio i "najzaslužniji" za poravnanje, pošto je skrivio prekršaj u svom kaznenom prostoru. Sa bele tačke, precizan je bio Nemanja Milojević. Najveća uzbuđenja
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Parma pobedila Veronu golom u nadoknadi vremena

Parma pobedila Veronu golom u nadoknadi vremena

Sport klub pre 1 sat
Bolonja pobedila Torino

Bolonja pobedila Torino

Politika pre 45 minuta
Novi Pazar pobedio OFK Beograd na debiju Lalatovića, trijumf TSC-a u Lučanima

Novi Pazar pobedio OFK Beograd na debiju Lalatovića, trijumf TSC-a u Lučanima

RTV pre 2 sata
Bolonja na gostovanju savladala Torino: Bolonjezi prekinuli niz od četiri poraza

Bolonja na gostovanju savladala Torino: Bolonjezi prekinuli niz od četiri poraza

Kurir pre 2 sata
"Nigde nisam bio ovako prihvaćen": Nenad Lalatović oduševljen navijačima u Pazaru

"Nigde nisam bio ovako prihvaćen": Nenad Lalatović oduševljen navijačima u Pazaru

Mondo pre 2 sata
TSC pobedio Mladost

TSC pobedio Mladost

Politika pre 2 sata
Ništa od Laletove duple sreće, Lučani padoše kod kuće: TSC uhvatio poslednji voz za plej-of Superlige!

Ništa od Laletove duple sreće, Lučani padoše kod kuće: TSC uhvatio poslednji voz za plej-of Superlige!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanBačkaSuperligaLučaniTopola

Sport, najnovije vesti »

Poznato kada i po kojoj ceni se mogu kupiti karte za 178. večiti derbi

Poznato kada i po kojoj ceni se mogu kupiti karte za 178. večiti derbi

Danas pre 26 minuta
Nika Prevc kompletirala sve medalje na Igrama, a Norvežanka sa dva zlata ide kući

Nika Prevc kompletirala sve medalje na Igrama, a Norvežanka sa dva zlata ide kući

Danas pre 1 sat
Spski „biser“ se upisao „zlatnim slovima“ u istoriju Barselone (VIDEO)

Spski „biser“ se upisao „zlatnim slovima“ u istoriju Barselone (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Saša Obradović pričao o timu za Kup Radivoja Koraća

Saša Obradović pričao o timu za Kup Radivoja Koraća

Danas pre 2 sata
Partizan uputio važno saopštenje pred meč protiv Budućnosti

Partizan uputio važno saopštenje pred meč protiv Budućnosti

Danas pre 3 sata