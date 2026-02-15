Burno poluvreme u Lučanima - četiri gola i pobeda TSC-a

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole pobedili su lučansku Mladost u gostima 3:1 u 23. kolu Superlige.

Svi golovi viđeni su u drugom poluvremenu. Strelac prvog bio je bivši kapiten Partizana, tačnije najzaslužniji je što se lopta našla u mreži nakon ubačene lopte iz kornera i njegovog pokušaja da je ubaci pred gol. U gužvi, lopta se odbila od Alekse Miloševića i završila u mreži. Urošević je pet minuta kasnije bio i "najzaslužniji" za poravnanje, pošto je skrivio prekršaj u svom kaznenom prostoru. Sa bele tačke, precizan je bio Nemanja Milojević. Najveća uzbuđenja