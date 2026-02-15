Vreme je za Dejma - Lilard najbolji trojkaš NBA Ol-stara VIDEO

Dejm Lilard, plejmejker Portland Trejlblejzersa, pobedio je u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru.

Treći put u karijeri je Dejm Lilard šampion u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru, a sada je pobeda impresivnija jer Lilard ne igra zbog kidanja ahilove tetive, tačnije i dalje se oporavlja od povrede. "Dejm Dola", kako mu nadimak glasi, pobedio je sa 29 poena u finalnoj rundi naspram 27 Devina Bukera i samo 17 rukija Kona Knupela. Setimo se da je Buker baš kao ruki "zakuvao borbu" protiv "zveri" Stefa Karija i Kleja Tompsona, ali sada Buker nije mogao da