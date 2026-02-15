Macut: Razmišljam o rekonstrukciji vlade, neki ministri se pojavljuju samo na Instagramu

Beta pre 1 sat

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da razmišlja o rekonstrukciji vlade, mada nije mogao da kaže koliko je izvesna u ovom trenutku, ali je naglasio da nije zadovoljan nekim ministrima.

"Vlada radi odgovorno, ali nisam zadovoljan time da se neki ministri pojavljuju isključivo na Instagramu, da se slikaju, i da to bude jedini njihov doprinos. Bitno je da su postavljeni rezultati ogledalo rada ministarstava. Svakako nisam najzadovoljniji radom pojedinih ministara, kao što sam zadovoljan radom nekih drugih", rekao je Macut, za Radio televiziju Srbije (RTS)

Navodeći da razmišlja o rekonstrukciji, ukazao je da će o njoj "pre svega sami ministri da odlučuju, odnosno rad i rezultati koje postižu".

"Mislim da ćemo svakako ići napred, moramo da razmišljamo o unapređenju svega što radi vlada", kazao je.

Na konstataciju da se danas održava i studenski skup u Kragujevcu, rekao je da smo narod tolerantan na drugačije mišljenja što je odraz demokratije.

"Ne razmišljamo svi isto, ali do rešenja treba da dođemo na miran način i nekakvim konsenzusom", istakao je Macut, koji će danas govoriti na svečanosti povodom Dana državnosti u Orašcu.

(Beta, 15.02.2026)