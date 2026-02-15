Ministri Vlade Srbije koji jure samo Instagram

Vreme pre 23 minuta
Premijer Đuro Macut rekao je za RTS da razmišlja o rekonstrukciji vlade i da pojedinim ministrima nije zadovoljan

Moramo biti jedinstveni i okupljeni oko nacionalnih interesa, moramo da očuvamo integritet i gledamo u budućnost, poručio je Macut na Dan državnosti. Istog dana, održava se veliki studetski protest u Kragujevcu i Orašcu. „Naši građani su naučili da se za slobodu moraju izboriti. Snaga i jedinstvo su bitni, a snaga građana je da žive i rade u našoj zemlji“, kaže Macut. Prema njegovim rečima, naša budućnost je u mladima koji ostaju u zemlji i ovde grade budućnost.
