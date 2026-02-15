Uhapšen bivši pripadnik Žandarmerije iz Mladenovca: Pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja, sve snimao na "Fejsbuku" (video)

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti izveden pred tužilaštvo Protiv njega su ranije podnošene prijave za niz krivičnih dela, uključujući i distribuciju opojnih droga Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma, u saradnji sa Policijskom upravom Kragujevac i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su M. J. (43) iz Mladenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je