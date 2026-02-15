NUNS: Zaustaviti kampanje zastrašivanja i linča protiv Dejane Cvetković i Bujano

Bujanovac, Beograd, 15. februar 2026.-Nezavisno udruženje novinara (NUNS) Srbije najoštrije osuđuje verbalni napad i kampanju zastrašivanja usmerenu ka novinarki Dejani Cvetković tokom jučerašnjeg okupljanja u Surdulici, kao i targetiranje portala Bujanovačke od strane lokalnog javnog zvaničnika.

Dejana Cvetković; Foto: Dušan Pešić Tokom protesta u Surdulici, novinarki Dejani Cvetković upućene su seksističke uvrede, javno je prozivana, upozoravana da pojedinci poseduju njen broj telefona, a njen profil je deljen u spornoj Viber grupi u kojoj se pozivalo na linč. Ovakvo ponašanje predstavlja nedopustiv pritisak i pokušaj zastrašivanja novinarke zbog njenog profesionalnog rada. Ističemo da niko nema pravo da ugrožava sigurnost novinara niti da ih izlaže
