Predsednik Srbije čestitao građanima Dan državnosti

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Predsednik Srbije čestitao građanima Dan državnosti

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, čestitao je građanima Dan državnosti.

On je objavio čestitku na svom Instagram nalogu. „Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti. Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju“, napiao je on. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) I dodao da svim građanima Republike Srbije čestita Dan državnosti. „Neka
