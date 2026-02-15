Izbila epidemija malih boginja u severnom Londonu, zaraženo više od 60 dece

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Tanjug
Epidemija malih boginja izbila je u severnom Londonu, a zaraženo je više od 60 dece, saopštile su zdravstvene vlasti, pozivajući na vakcinaciju dece, objavili su britanski mediji.

Epidemija malih boginja brzo se proširila na sedam škola i jedan vrtić u severnom Londonu, a pojedinoj deci je potrebno bolničko lečenje, preneo je Sunday Times. Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) prijavila je 34 potvrđena slučaja malih boginja u Enfildu u severnom Londonu između 1. januara i 9. februara. UKHSA je upozorio da bi epidemija mogla da se proširi na između 40.000 i 160.000 dece, ukoliko se ne preduzme hitna vakcinacija.
