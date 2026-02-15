(BLOG) “Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu i Orašcu – kolona vozila krenula ka Orašcu (VIDEO)

Glas Šumadije pre 3 sata  |  Katarina Vasiljević Siročić
(BLOG) “Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu i Orašcu – kolona vozila krenula ka Orašcu (VIDEO)

Danas se obeležava Dan državnost Srbije u Kragujevcu i Orašcu.

Državni vrh i građani koji ih podržavaju s jedne, studenti i građani koji studente podržavaju s druge strane. Slika identična kao i prethodnih godinu i nešto. Portal Glas Šumadije će kroz dnevni blog pratiti dešavanja iz ova dva mesta, donoseći vam iz minuta u minut informacije o tome šta se gde dešava. 15:26 – Kolone vozila polako pristižu u Orašac, gde se u 18 časova očekuje početak velikog studentskog skupa. Kako javlja reporter Glasa Šumadije sa terena, Orašac
