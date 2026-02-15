ANEM: Nedopustivo ometanje u radu novinarke Dejane Cvetković tokom izveštavanja sa protesta u Surdulici

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je danas kao nedopsustivo ometanje u radu, uvrede i pretnje upućene novinarki Dejani Cvetković tokom izveštavanja sa protesta u Surdulici.

Tokom protesta održanog u Surdulici 14. februara, slobodna novinarka Dejana Cvetković, saradnica Vremena, portala Cenzolovka, Južne vesti, Tampon zone i drugih medija, bila je kontinuirano ometana od demonstranata koji su joj branili i ometali je dok snima događaj uzvikujući da "samo ona ne sme da ih snima” pretili su joj da će joj oteti i razbiti mobilni telefon i da će je tužiti ako objavi snimke i fotografije, navodi u današnjem saopštenju ANEM. Iz grupe