Upozorenje RHMZ-a: Intenziviranje snežnih padavina može otežati saobraćaj

Insajder pre 1 sat
Republički hidrometorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača koji će povremeno biti i jakog intenziteta što može otežati saobraćaj.

Navode da se prelazak kiše u sneg očekuje danas, posle podne, naročito u zapadnoj polovini Srbije. "Sneg će povremeno biti i jakog intenziteta što može otežati saobraćaj pa se savetuje oprez i to naročito u zapadnoj Srbiji. Kasnije posle podne i uveče kiša će kratkotrajno preći u sneg i u ostalim predelima, lokalno uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača", navodi se u saopštenju. Dodaju da se krajem dana i tokom noći očekuje prestanak padavina i delimično
