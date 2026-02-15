Temperatura pada na minus 5 stepeni: Razvedravanje, pa novi talas snega, evo i kada

U ovom času razvedravanje je zahvatilo severozapadni deo Srbije i tokom noći širiće se prema ostalim predelima, pa će se do jutra i izvedriti.

Samo će na jugu, jugoistoku i istoku ostati obačno sa susnežicom i snegom. Temperatura će do jutra na severu i severozapadu Srbije opasti do -5 stepeni, u Beogradu na -3, dok na jugu i istoku neće padati ispod 0-1°C. Još hladnije biće na višim planinama, do -8 stepeni, dok je na Kopaoniku sada -7. U ponedeljak tokom dana sunčanije. Maksimalna temperatura od 4 na severozaapdu do 12 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 7 stepeni. U toku večeri i noći sa zapada