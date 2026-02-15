Jedanaest osoba povređeno u eksploziji na karnevalu u Švajcarskoj

Jedanaest osoba povređeno je u subotu, od kojih jedna teško, kada je eksplodirao vazdušni kompresor topa za konfete tokom karnevala u švajcarskom mestu Šabl u kantonu Vale, preneli su lokalni mediji.

Teško povređena osoba je helikopterom prebačena u bolnicu, saopštila je kantonalna policija. Incident se dogodio tokom karnevalske parade, a istraga će utvrditi tačan uzrok i sve okolnosti, saopštila je policija. Četiri vozila hitne pomoći, tri helikoptera i mobilna jedinica intenzivne nege intervenisali su na mestu nesreće. Organizatori karnevala nisu želeli da komentarišu incident. U kantonu Vale, mesec i po dana nakon razornog požara u Kran-Montani, u kojem