Jedanaest osoba povređeno u eksploziji na karnevalu u Švajcarskoj

N1 Info pre 57 minuta  |  Tanjug
Jedanaest osoba povređeno u eksploziji na karnevalu u Švajcarskoj

Jedanaest osoba povređeno je u subotu, od kojih jedna teško, kada je eksplodirao vazdušni kompresor topa za konfete tokom karnevala u švajcarskom mestu Šabl u kantonu Vale, preneli su lokalni mediji.

Teško povređena osoba je helikopterom prebačena u bolnicu, saopštila je kantonalna policija. Incident se dogodio tokom karnevalske parade, a istraga će utvrditi tačan uzrok i sve okolnosti, saopštila je policija. Četiri vozila hitne pomoći, tri helikoptera i mobilna jedinica intenzivne nege intervenisali su na mestu nesreće. Organizatori karnevala nisu želeli da komentarišu incident. U kantonu Vale, mesec i po dana nakon razornog požara u Kran-Montani, u kojem
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Eksplozija na karnevalu u kantonu Vale u Švajcarskoj, povređeno jedanaest osoba

Eksplozija na karnevalu u kantonu Vale u Švajcarskoj, povređeno jedanaest osoba

Insajder pre 47 minuta
Eksplodirao top za konfete u Švajcarskoj: Povređeno 11 osoba

Eksplodirao top za konfete u Švajcarskoj: Povređeno 11 osoba

Radio 021 pre 3 sata
Slavlje se pretvorilo u horor: Nova nesreća u Švajcarskoj, eksplodirao top za konfete na karnevalu, veliki broj povređenih

Slavlje se pretvorilo u horor: Nova nesreća u Švajcarskoj, eksplodirao top za konfete na karnevalu, veliki broj povređenih

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

helikopterpožar

Kultura, najnovije vesti »

INTERVJU Bojan Marjanović: Stvarnost oko nas liči na košmar koji se dešava na filmskom setu koji je napola „Boj na Kosovu“, a…

INTERVJU Bojan Marjanović: Stvarnost oko nas liči na košmar koji se dešava na filmskom setu koji je napola „Boj na Kosovu“, a napola „Blade Runner“

Danas pre 23 minuta
Jedinstvena minđuša srpskog plemstva iz doba Nemanjića pred publikom u Etnografskom muzeju

Jedinstvena minđuša srpskog plemstva iz doba Nemanjića pred publikom u Etnografskom muzeju

Kurir pre 2 minuta
Eksplozija na karnevalu u kantonu Vale u Švajcarskoj, povređeno jedanaest osoba

Eksplozija na karnevalu u kantonu Vale u Švajcarskoj, povređeno jedanaest osoba

Insajder pre 47 minuta
Jedanaest osoba povređeno u eksploziji na karnevalu u Švajcarskoj

Jedanaest osoba povređeno u eksploziji na karnevalu u Švajcarskoj

N1 Info pre 57 minuta
Na Dan državnosti – besplatan ulaz u ustanove kulture

Na Dan državnosti – besplatan ulaz u ustanove kulture

Glas Šumadije pre 1 sat