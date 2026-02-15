RHMZ upozorava: Može da se očekuje jak sneg i otežani saobraćaj

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
RHMZ upozorava: Može da se očekuje jak sneg i otežani saobraćaj

Oprez se savetuje naročito u zapadnoj Srbiji, gde sneg može otežati saobraćaj, navodi RHMZ.

U utorak se očekuju nove snežne padavine i to u oblastima južnije od Save i Dunava. Republički hidrometorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača koji će povremeno biti i jakog intenziteta što može otežati saobraćaj, piše RTS. Navode da se prelazak kiše u sneg očekuje posle podne, naročito u zapadnoj polovini Srbije. " Sneg će povremeno biti i jakog intenziteta što može otežati saobraćaj pa se savetuje oprez i to naročito u
