VIDEO: Protest u Kuli zbog targetiranja aktivistkinja, podnete nove krivične prijave zbog pretnji i ucena

Protest i tribina "Žene bez straha" održani su sinoć u Kuli, u organizaciji Zeleno-levog fronta (ZLF).

Ovaj program je organizovan zbog anonimnog Instagram naloga na kojem su objavljene fotografije 14 devojaka i žena iz Kule, uz pretnju da će o njima biti plasiran i "eksplicitni sadržaj". Aktivistkinja Autonomnog ženskog pokreta i članica ZLF Natalija Simović kazala je na toj tribini da su se prethodnih dana pojavili brojni nalozi sa ciljem zastrašivanja aktivistkinja, i da je dodatni problem to što se krivično gonjenje u takvim slučajevima pokreće privatnom tužbom,