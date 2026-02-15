Široki Brijeg: Na novom koncertu Tompsona ponovo ustaški simboli

SARAJEVO - Hrvatski pevač Marko Perković Tompson održao je drugo veče zaredom koncert u dvorani "Pecara" u Širokom Brijegu u FBiH, a nastup je obeležio isti repertoar i prateći ustaški simboli kao i na koncertu koji je održan u petak, prenose lokalni mediji.

I u subotu uveče u Širokom bili su prisutni ustaški simboli, dok su mladi nosili majice na kojima je bilo ispisano HOS..."Za dom spremni", a među pesmama koje su se mogle čuti bila je "Oluja", prenosi BN. Kako prenosi portal Bljesak, pod šatorima u blizini dvorane pre zvaničnog početka takođe su se mogle čuti Tompsonove pesme. Ranije u subotu, dan nakon prvog koncerta u Širokom Brijegu na društvenim mrežema se pojavio snimak koji je izazvao veliki broj reakcija,