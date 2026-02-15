Zvezda na Batlerov pogon slomila otpor Igokee

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su meč ABA lige protiv Igokee, a na kraju su upisali pobedu rezultatom 94:84. Iako su gubili na poluvremenu s poenom razlike, crveno-beli su uspešno i sigurno priveli meč kraju.

Džared Batler bio je najbolji u redovima Zvezde sa 18 poena, a pratili su ga Stefan Miljenović i Semi Odželej sa 13. Čima Moneke i Džordan Nvora dodali su po 11. Došla je Igokea da pruži jak otpor Zvezdi i to je uspela u prvom poluvremenu. Ponovo Saša Obradović nije bio zadovoljan sudijskim odlukama, Zvezda je mnogo mašila trojke u prvih 20 minuta i to je dovelo do prednosti gostiju od 48:47 na poluvremenu. Kako je meč odmicao u drugom poluvremenu, Zvezda je sve
