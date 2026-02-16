MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

Entoni Edvards je imenovan za MVP NBA Ol-star utakmice.

Malo ko je očekivao da će NBA Ol-star ispasti ovakav spektakl... U 2026. godini smo dobili spektakularnu predstavu i četiri fenomenalne utakmice gde su tri bile na jednu loptu, a četvrtu je Tim Zvezda ubedljivo dobio. Entoni Edvards je u prvom meču Timu Sveta ubacio 13 poena, Prugašima je u drugom susretu dao 11 i u finalu je protiv njih postigao 8 poena. Pogodio je Edvards koš za produžetak i prvi koš u produžetku protiv Zvezda, pa je pomogao da se ukloni minus i