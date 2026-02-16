MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

B92 pre 3 sata
MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

Entoni Edvards je imenovan za MVP NBA Ol-star utakmice.

Malo ko je očekivao da će NBA Ol-star ispasti ovakav spektakl... U 2026. godini smo dobili spektakularnu predstavu i četiri fenomenalne utakmice gde su tri bile na jednu loptu, a četvrtu je Tim Zvezda ubedljivo dobio. Entoni Edvards je u prvom meču Timu Sveta ubacio 13 poena, Prugašima je u drugom susretu dao 11 i u finalu je protiv njih postigao 8 poena. Pogodio je Edvards koš za produžetak i prvi koš u produžetku protiv Zvezda, pa je pomogao da se ukloni minus i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBA

Sport, najnovije vesti »

FA kup: Fulam i Sanderlend u osmini finala

FA kup: Fulam i Sanderlend u osmini finala

Kurir pre 2 sata
Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

B92 pre 3 sata
Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Radio sto plus pre 3 sata
Domaćin sa Bele tačke do tri boda: Fudbaleri Augsburga pobedili Hajdenhajm

Domaćin sa Bele tačke do tri boda: Fudbaleri Augsburga pobedili Hajdenhajm

Kurir pre 3 sata
MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

B92 pre 3 sata