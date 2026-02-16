Nezainteresovani Jokić i Dončić gledali sa klupe - Lenard "zapalio" Los Anđeles

Američki tim "Prugaša" pobedio je Tim sveta u trećoj utakmici NBA Ol-stara rezultatom 48:45.

Možda Nikola Jokić i Luka Dončić nisu bili zainteresovani da igraju, ali ima ko jeste. Na jednoj strani su to bili Džamal Marej i Viktor Vembanjama u Timu sveta, a na drugoj strani je to bio prvo Džejlen Branson, a onda Kavai Lenard. Lenard je ubacio 19 poena bez ijednog promašaja za osam minuta igre u trećoj utakmici. Imao je 7 od 7 iz igre i četiri trojke što je neverovatno pa je Darko Rajaković morao da reaguje minutom odmora. Vodio je Tim sveta 27:20 kada su