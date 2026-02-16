Izveštaj delegacije EP o poseti Srbiji: Potvrđen veoma polarizovan politički pejzaž

Beta pre 14 minuta

Delegacija Odbora za spoljnu politiku Evropskog parlamenta (AFEST) objavila je izveštaj nakon boravka u Srbiji u periodu od 22. do 24. januara, navodeći da je do posete došlo u pravom trenutku i da ona potvrđuje čvrstu posvećenost perspektivi članstva demokratske Srbije u Evropskoj uniji, preneo je N1.

"Sastanci sa različitim akterima potvrdili su veoma polarizovan politički pejzaž u Srbiji. Poseta je takođe pružila priliku da se ponovi podrška građanima Srbije i institucijama u sprovođenju reformi, pod uslovom da se preuzete obaveze pretoče u merljiv i održiv napredak, naročito u oblasti vladavine prava", navodi se u zaključku izveštaja.

U izveštaju se navodi da su poslanici Evropskog parlamenta na sastancima sa srpskim sagovornicima potvrdili posvećenost "perspektivi članstva demokratske Srbije u EU".

Poslanici su naglasili da je to "proces zasnovan na zaslugama, utemeljen na poštovanju demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, slobode medija i nezavisnosti pravosuđa, kao i potpunom usklađivanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU".

"Članovi su izrazili solidarnost sa građanima Srbije, studentima i akterima civilnog društva koji ostvaruju svoja demokratska prava i pozivaju na odgovornost, transparentnost i institucionalnu odgovornost", navodi se u tekstu.

Poslanici Evropskog parlamenta pozvali su vlasti da obezbede hitne, nepristrasne i transparentne istrage svih navoda o nepotrebnoj i nesrazmernoj upotrebi sile i nezakonitom nadzoru demonstranata, dodaje se u izveštaju Misije Evropskog parlamenta Srbiji.

Oni u izveštaju navode i da su primili "zabrinjavajuće izveštaje o finansijskom, administrativnom i fizičkom pritisku na akademsko osoblje, kao i o ograničenjima slobode medija".

Izrazili su zabrinutost u vezi sa reformama pravosuđa o kojima se tom trenutku raspravljalo u Narodnoj skupštini, a za koje su ocenili da mogu ugroziti nezavisnost pravosuđa.

Delegacija je takođe razgovarala o pitanjima integriteta izbora i potrebi za temeljnom primenom svih preostalih preporuka OEBS/ODIHR-a.

Članovi delegacije Evropskog parlamenta u Srbiji su se sastali sa dve potpredsednice Narodne skupštine Elvirom Kovač i Marinom Raguš, predstavnicima parlamentarnih stranaka vlasti i opozicije, ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem i ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem, kao i sa predstavnicima medija, civilnog društva, istraživačkih centara, akademske zajednice i studentima.

Pored toga, članovi delegacije su se sastali sa zamenikom šefa Delegacije EU i ambasadorima država članica tokom jutarnjeg brifinga i prijema za diplomatsku razmenu.

Odbor AFET nastaviće pažljivo da prati politička dešavanja u Srbiji, uključujući izazove u oblasti osnovnih sloboda i građanskog prostora, što će, zajedno sa uvidima prikupljenim tokom posete, doprineti radu na predstojećem godišnjem izveštaju o procesu pristupanja Srbije u okviru Paketa proširenja za 2025. godinu, navodi se u izveštaju devetočlane misije Evropskog parlamenta Srbiji.

(Beta, 16.02.2026)