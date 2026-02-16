Izveštaj nakon posete delegacije Evropskog parlamenta Srbiji, potvrdio 'polarizovanu političku scenu'

Slobodna Evropa pre 2 sata
Izveštaj nakon posete delegacije Evropskog parlamenta Srbiji, potvrdio 'polarizovanu političku scenu'

Poseta koju je delegacija Evropskog parlamenta obavila u Srbiji u januaru i susreti koje su evropski poslanici imali tokom boravka "potvrdili su vrlo polarizovanu političku scenu u Srbiji".

Ovo su ocenili članovi misije EP u izveštaju koji su podneli Spoljnopolitičkom komitetu (AFET). "Poseta Odbora za spoljne poslove Srbiji dogodila se u pravo vreme, potvrđujući čvrstu posvećenost izgledima demokratske Srbije za članstvo u EU", navodi se u izveštaju članova delegacije. Oni su posetili Srbiju između 22. i 24. januara. Delegaciju nisu primili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao ni predsednica parlamenta Ana Brnabić, koji su u tom trenutku bili van
