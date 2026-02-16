"Do skorog viđenja" Vučić ispratio Alijeva na aerodromu: "Ova poseta potvrda je naših vrednosti i vizije"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da mu je bila velika čast da ugosti Alijeva Tokom posete održan je radni doručak gde su lideri diskutovali o strateškim projektima.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva. - Bila mi je velika čast da ugostim Alijeva i da zajedno radimo na jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Azerbejdžana. Ova poseta potvrda je naših vrednosti i vizije koji otvaraju nove mogućnosti za saradnju i prosperitet oba naroda. Hvala Vam, dragi prijatelju, na poseti! Do skorog viđenja - napisao je Vučić na Instagramu. I podelio fotografije ispraćaja sa