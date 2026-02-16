Hrvati odabrali predstavnika za Evroviziju 2026. Šalju pesmu poznate srpske pevačice, suze na sceni "Dore"

Pesmu 'Andromeda' komponovala je srpska kantautorka Zorica Pajić, poznata kao Zorja, koja je tako ostvarila svoj evrovizijski san.

Grupu 'Lelek' čini pet mladih pevačica koje kombinuju tradicijsku muziku i moderan pop. Na ovogodišnjem takmičenju za predstavnika Hrvatske na Pesmi Evrovizije, trijumfovala je ženska grupa "Lelek" sa numerom "Andromeda". Petočlani sastav je ubedljivim glasovima žirija i publike obezbedio kartu za Beč, gde će se održati predstojeće evropsko muzičko takmičenje. Ono što ovu pobedu čini posebno zanimljivom za regionalnu javnost jeste autorski tim koji stoji iza pesme.