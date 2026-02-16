Naša pevačica vrištala od sreće kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju: snimak zapalio mreže

Mondo pre 14 minuta  |  Marina Cvetković
Naša pevačica vrištala od sreće kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju: snimak zapalio mreže

Nastup grupe "Lelek" i pesma "Andromeda" već su izazvali veliku pažnju fanova širom regiona, a ono što je mnogim privuklo pažnju je činjenica da je pesmu napisala Srpkinja koja se i sama takmičila za odlazak na Evroviziju, i to više puta.

Na ovogodišnjem hrvatskom takmičenju dogodio se presedan, budući da predstavnik ide u Beč sa pesmom čiju muziku potpisuje naša pevačica i muzička umetnica Zorica Pajić poznatija kao Zorja. Ona je zajedno sa suprugom radila muziku za pobedničku pesmu, a njena reakcija na proglašenje pobednika kruži društvenim mrežama. Zorja nije krila sreću zbog uspeha grupe Lelek, već je skočila i vrisnula na sav glas kad je čula. Pored toga što je zajedno sa suprugom radila muziku
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Hrvatska izabrala pesmu za Evroviziju 2026. - muziku potpisuje srpska kantautorka

Hrvatska izabrala pesmu za Evroviziju 2026. - muziku potpisuje srpska kantautorka

N1 Info pre 15 minuta
Srbija "gori" zbog pobednika Dore: "Šaljete pesmu poznate srpske pevačice" VIDEO

Srbija "gori" zbog pobednika Dore: "Šaljete pesmu poznate srpske pevačice" VIDEO

B92 pre 15 minuta
Hrvatska dobila svoje predstavnike ne Evroviziji 2026: Ovo su pobednice na festivalu Dora

Hrvatska dobila svoje predstavnike ne Evroviziji 2026: Ovo su pobednice na festivalu Dora

Danas pre 1 sat
Vrisnula na sav glas pa zaplakala! Pogledajte reakciju Zorje Pajić u momentu kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na…

Vrisnula na sav glas pa zaplakala! Pogledajte reakciju Zorje Pajić u momentu kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju 2026.

Kurir pre 2 sata
(Video) Hrvatska na Evroviziju šalje "lelek" i srpsku pevačicu Zorju: Poslušajte pesmu koja ide u Beč

(Video) Hrvatska na Evroviziju šalje "lelek" i srpsku pevačicu Zorju: Poslušajte pesmu koja ide u Beč

Dnevnik pre 1 sat
Hrvati sa pesmom poznate srpske pevačice idu na Evroviziju: Odabrali predstavnika, suze na sceni Dore

Hrvati sa pesmom poznate srpske pevačice idu na Evroviziju: Odabrali predstavnika, suze na sceni Dore

Mondo pre 2 sata
Skočila i vrisnula na sav glas! Pogledajte reakciju Zorje Pajić u momentu kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na…

Skočila i vrisnula na sav glas! Pogledajte reakciju Zorje Pajić u momentu kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju 2026

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaEvrovizijaEurosongEvrosongBeč

Zabava, najnovije vesti »

Tradicija sa Balkana koja je potpuno zaboravljena: Otkrivamo o čemu govori pobednička pesma Dore „Andromeda“ grupe Lelek

Tradicija sa Balkana koja je potpuno zaboravljena: Otkrivamo o čemu govori pobednička pesma Dore „Andromeda“ grupe Lelek

City magazine pre 40 minuta
Hrvatska izabrala pesmu za Evroviziju 2026. - muziku potpisuje srpska kantautorka

Hrvatska izabrala pesmu za Evroviziju 2026. - muziku potpisuje srpska kantautorka

N1 Info pre 15 minuta
Poznato mesto i vreme sahrane Tatjane Jecmenice: Evo kada će se najbliži oprostiti od proslavljene teniserke

Poznato mesto i vreme sahrane Tatjane Jecmenice: Evo kada će se najbliži oprostiti od proslavljene teniserke

Kurir pre 10 minuta
"U: početku sam bila iznenađena onim što ovde sam zatekla" Mirna iz grada prešla na selo pa otkrila istinu o životu daleko od…

"U: početku sam bila iznenađena onim što ovde sam zatekla" Mirna iz grada prešla na selo pa otkrila istinu o životu daleko od buke

Blic pre 5 minuta
Muž Kaje Ostojić imao udes: Izgubio kontrolu nad vozilom i sudario se sa kamionom

Muž Kaje Ostojić imao udes: Izgubio kontrolu nad vozilom i sudario se sa kamionom

Blic pre 15 minuta