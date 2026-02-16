Naša pevačica vrištala od sreće kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju: snimak zapalio mreže

Nastup grupe "Lelek" i pesma "Andromeda" već su izazvali veliku pažnju fanova širom regiona, a ono što je mnogim privuklo pažnju je činjenica da je pesmu napisala Srpkinja koja se i sama takmičila za odlazak na Evroviziju, i to više puta.

Na ovogodišnjem hrvatskom takmičenju dogodio se presedan, budući da predstavnik ide u Beč sa pesmom čiju muziku potpisuje naša pevačica i muzička umetnica Zorica Pajić poznatija kao Zorja. Ona je zajedno sa suprugom radila muziku za pobedničku pesmu, a njena reakcija na proglašenje pobednika kruži društvenim mrežama. Zorja nije krila sreću zbog uspeha grupe Lelek, već je skočila i vrisnula na sav glas kad je čula. Pored toga što je zajedno sa suprugom radila muziku