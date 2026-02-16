Vučić uručio odlikovanje direktoru austrijske policije Takaču, oglasio se Dačić: "Čestitam, dragi prijatelju"

Direktor austrijske Savezne policije Mihael Takač boravio je u zvaničnoj poseti Republici Srbiji povodom obeležavanja Dana državnosti - Sretenja, tokom koje mu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio Orden srpske zastave drugog stepena za zasluge u unapređenju saradnje dve zemlje. "Bilo mi je posebno zadovoljstvo da se, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem, sastanem sa direktorom austrijske Savezne policije Mihaelom Takačom,