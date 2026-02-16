Sneg i vetar napravili haos u Sloveniji: Oborena stabla širom zemlje, oštećeni krovovi i dimnjaci (foto)

Kombinacija tankog, svežeg snega i snažnih udara vetra izazvala je brojne neprijatnosti na Rogli u Sloveniji.

Iako nije bilo obilnih snežnih padavina, vetar je nosio sneg i stvarao nanose, pa su mnogi posetioci s mukom pronalazili svoje automobile zatrpane belim pokrivačem. Problemi zbog vetra zabeleženi su i širom Slovenije. Prema podacima slovenačke Uprave za civilnu zaštitu i spasavanje, vatrogasci su imali pune ruke posla uklanjajući oborena stabla i grane sa puteva. Nešto pre tri sata ujutru, vatrogasci iz jedinice Notranje Gorice–Plešivica uklonili su čak šest