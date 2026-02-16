Entoni Edvards MVP Ol-star meča

Politika pre 26 minuta
Entoni Edvards MVP Ol-star meča

Tim sveta kao trener predvodio je Darko Rajaković, dok je Nikola Jokić odigrao samo pet minuta

Tim američkih zvezda osvojio je NBA Ol-star pobedom u finalu protiv ekipe Pruge rezultatom 47:21. U novom formatu Ol-stara prethodno je ekipa Prugaša savladala Zvezde 42:40 i Tim sveta 48:45, dok su Zvezde bile bolje od Sveta 37:35. Tim sveta kao trener predvodio je Darko Rajaković, dok je Nikola Jokić odigrao samo pet minuta, bez poena i sa dva skoka. Za MVP-ija proglašen je Entoni Edvards iz Minesote.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Ol-star turnir opravdao očekivanja – "SAD zvezde" na vrhu, Jokić bez poena

Ol-star turnir opravdao očekivanja – "SAD zvezde" na vrhu, Jokić bez poena

RTS pre 36 minuta
(VIDEO) Ol-star: Ovako je predstavljena Srbija, nadmoć „zvezda“

(VIDEO) Ol-star: Ovako je predstavljena Srbija, nadmoć „zvezda“

Sport klub pre 21 minuta
Sveti Đorđe na Ol-star turniru – Jokić oduševljen Taunsovom jaknom

Sveti Đorđe na Ol-star turniru – Jokić oduševljen Taunsovom jaknom

RTS pre 16 minuta
MVP udario na Jokića i Dončića: "A kažu da ste vi najbolji igrači na svetu"

MVP udario na Jokića i Dončića: "A kažu da ste vi najbolji igrači na svetu"

Mondo pre 16 minuta
VIDEO: Jokić samo pet minuta na terenu i bez pogodaka na Ol-star turniru, tim SAD Zvezde pobednik

VIDEO: Jokić samo pet minuta na terenu i bez pogodaka na Ol-star turniru, tim SAD Zvezde pobednik

Radio 021 pre 16 minuta
Koliko košta jakna Entoni Taunsa sa motivom Svetog Đorđa koja je oduševila Nikolu Jokića?

Koliko košta jakna Entoni Taunsa sa motivom Svetog Đorđa koja je oduševila Nikolu Jokića?

Telegraf pre 11 minuta
Zanimljiv koncept Ol stara: Pobelie "Sve zvezde", Jokić samo pet minuta na parketu

Zanimljiv koncept Ol stara: Pobelie "Sve zvezde", Jokić samo pet minuta na parketu

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDarko Rajaković

Sport, najnovije vesti »

Ol-star turnir opravdao očekivanja – "SAD zvezde" na vrhu, Jokić bez poena

Ol-star turnir opravdao očekivanja – "SAD zvezde" na vrhu, Jokić bez poena

RTS pre 36 minuta
Buenos Ajres: Treća sreća Serundola kod kuće

Buenos Ajres: Treća sreća Serundola kod kuće

Sport klub pre 11 minuta
"Gledam jaknu, vidim nešto poznato": Jokić se šokirao, a evo otkud Sveti Đorđe na Ol-staru

"Gledam jaknu, vidim nešto poznato": Jokić se šokirao, a evo otkud Sveti Đorđe na Ol-staru

Mondo pre 36 minuta
"Sjajno je što Srbija još proizvodi vrhunske talente" Jokić pričao o srpskom košarkaškom dijamantu, pa otkrio: Čuo sam se sa…

"Sjajno je što Srbija još proizvodi vrhunske talente" Jokić pričao o srpskom košarkaškom dijamantu, pa otkrio: Čuo sam se sa selektorom Alimpijevićem!

Kurir pre 16 minuta
VIDEO: Jokić samo pet minuta na terenu i bez pogodaka na Ol-star turniru, tim SAD Zvezde pobednik

VIDEO: Jokić samo pet minuta na terenu i bez pogodaka na Ol-star turniru, tim SAD Zvezde pobednik

Radio 021 pre 16 minuta