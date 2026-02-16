Entoni Edvards MVP Ol-star meča

Tim sveta kao trener predvodio je Darko Rajaković, dok je Nikola Jokić odigrao samo pet minuta

Tim američkih zvezda osvojio je NBA Ol-star pobedom u finalu protiv ekipe Pruge rezultatom 47:21. U novom formatu Ol-stara prethodno je ekipa Prugaša savladala Zvezde 42:40 i Tim sveta 48:45, dok su Zvezde bile bolje od Sveta 37:35. Tim sveta kao trener predvodio je Darko Rajaković, dok je Nikola Jokić odigrao samo pet minuta, bez poena i sa dva skoka. Za MVP-ija proglašen je Entoni Edvards iz Minesote.