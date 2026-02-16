Metla Group kupila Nišku pivaru

Radio 021 pre 14 minuta  |  Beta
Metla Group kupila Nišku pivaru

Domaća kompanija Metla Group iz Leskovca zvanično je preuzela Nišku pivaru, čime je završen proces promene vlasničke strukture, saopštio je novi vlasnik.

Ta kompanija je najavila stabilizaciju i unapređenje proizvodnje, modernizaciju tehnoloških procesa i dalje jačanje distributivne mreže na teritoriji Srbije. "Niška pivara nastavlja sa radom u Nišu, uz zadržavanje postojećih proizvodnih kapaciteta i zaposlenih. U narednom periodu planirana su dodatna ulaganja u infrastrukturu, organizaciju proizvodnje i logistiku", navodi se u saopštenju. Posebna pažnja biće posvećena očuvanju identiteta i tradicije brenda,
