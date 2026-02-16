Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

U finalu Ol-star turnira, koje je trajalo 12 minuta kao i svaka druga utakmica ovog takmičenja, igrale su dve ekipe sačinjene od američkih igrača, dok je Tim Sveta, za koji su nastupali košarkaši iz ostalih zemalja, eliminisan u prvoj fazi.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) Ol-star turnira proglašen je košarkaš Minesote Entoni Edvards, koji je na ovom turniru za Tim SAD Zvezde u proseku beležio 10,6 poena, tri skoka i jednu asistenciju. Najefikasniji u Timu SAD Zvezde u finalu bio je Tajris Meksi sa devet poena, dok su Edvards i Čet Holmgren dodali po osam poena. U Timu SAD Pruge najefikasniji bio je Donovan Mičel sa šest poena. Lebron Džejms je dodao pet poena, dok je Džejlen Braun postigao četiri poena.