Deo parka kod Ušća ipak ograđen, ogradu čuva policija

Serbian News Media pre 15 minuta
Deo parka kod Ušća ipak ograđen, ogradu čuva policija

U Parku prijateljstvu kod Ušća, na mestu gde su građani juče sprečili postavljanje ograde oko gradilišta budućeg Gradskog akvarijuma, kasno sinoć i pod nadzorom policije ograđen je deo parka prekoputa Prvog osnovnog suda.

N1 navodi da ogradu čuva policija, a njihovoj reporterki su građani rekli da patrole policije celu noć i jutro dežuraju, na svim stranama ovog ograđenog prostora zelene javne površine. Juče ujutru, građani su primetili radnike koji su počeli da postavljaju ogradu na Ušću, okupili su se aktivisti iz više lokalnih zborova koji su pozvali policiju, nakon čega su se radnici povukli. Aktivisti strahuju da će projekat ugroziti blizu 300 stabala i narušiti postojeće
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Usred noći muškarci u crnim kapuljačama ogradili Park Ušće - pod nadzorom policije

Usred noći muškarci u crnim kapuljačama ogradili Park Ušće - pod nadzorom policije

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

beograd

Najnovije vesti »

Još jedan protest u Vrčinu zbog skladišta opasnog otpada

Još jedan protest u Vrčinu zbog skladišta opasnog otpada

Mašina pre 5 minuta
Organizacija za akciju protiv oružanog nasilja: Broj civilnih žrtava u Ukrajini porastao za 26 odsto u 2025. godini

Organizacija za akciju protiv oružanog nasilja: Broj civilnih žrtava u Ukrajini porastao za 26 odsto u 2025. godini

Insajder pre 0 minuta
EPS produžio rok za popust na januarske račune za struju

EPS produžio rok za popust na januarske račune za struju

Insajder pre 25 minuta
Poljoprivrednici iz Mrčajevaca radikalizuju protest: Najavljuju totalnu blokadu

Poljoprivrednici iz Mrčajevaca radikalizuju protest: Najavljuju totalnu blokadu

N1 Info pre 10 minuta
Vučić ispratio predsednika Azerbejdžana: Ova poseta potvrda naših vrednosti i vizije

Vučić ispratio predsednika Azerbejdžana: Ova poseta potvrda naših vrednosti i vizije

RTV pre 20 minuta