Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji kažu da pripada Baki Prasetu
Serbian News Media pre 30 minuta
Skupoceni automobil je izgoreo u požaru koji je sinoć izbio u Beogradu na vodi, saznaje agencija Beta.
Beogradski mediji objavili su jutros da je u pitanju automobil marke „brabus“, navodno vredan pola miliona evra, koji je bio u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao – Baka Prase. Ilić je u objavama na društvenim mrežama potvrdio da je njegovo skupoceno vozilo stradalo u požaru. U incidentu nije bilo povređenih.