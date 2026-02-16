Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji kažu da pripada Baki Prasetu

Serbian News Media pre 30 minuta
Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji kažu da pripada Baki Prasetu

Skupoceni automobil je izgoreo u požaru koji je sinoć izbio u Beogradu na vodi, saznaje agencija Beta.

Beogradski mediji objavili su jutros da je u pitanju automobil marke „brabus“, navodno vredan pola miliona evra, koji je bio u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao – Baka Prase. Ilić je u objavama na društvenim mrežama potvrdio da je njegovo skupoceno vozilo stradalo u požaru. U incidentu nije bilo povređenih.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji kažu da pripada Baki Prasetu

Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji kažu da pripada Baki Prasetu

Beta pre 5 minuta
Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji tvrde da pripada Baki Prasetu

Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji tvrde da pripada Baki Prasetu

Danas pre 50 minuta
(Video) Jeziva scena ispred zgrade bake PraseTa. Svuda garež i polomljeno staklo, prednji deo automobila skroz izgoreo u…

(Video) Jeziva scena ispred zgrade bake PraseTa. Svuda garež i polomljeno staklo, prednji deo automobila skroz izgoreo u požaru.

Blic pre 40 minuta
(Video): Baka Prase bio parkiran na mestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom: Inspektori stigli na lice mesta

(Video): Baka Prase bio parkiran na mestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom: Inspektori stigli na lice mesta

Blic pre 10 minuta
Najnovije informacije o paljenju automobila Bake Praseta: Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je požar podmetnut: Evo…

Najnovije informacije o paljenju automobila Bake Praseta: Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je požar podmetnut: Evo detalja

Blic pre 5 minuta
Oglasio se Baka Prase: Izgoreo mu automobil od 500.000 evra, a on poručuje: "Hitno prodajem auto, malo da se ispolira i kao…

Oglasio se Baka Prase: Izgoreo mu automobil od 500.000 evra, a on poručuje: "Hitno prodajem auto, malo da se ispolira i kao nov, baba ga vozila do pijace"

Blic pre 50 minuta
Deca se okupila, slikaju i snimaju ugljenisani auto Bake Praseta Nestvarna scena, komšije jutjubera progovorile posle požara…

Deca se okupila, slikaju i snimaju ugljenisani auto Bake Praseta Nestvarna scena, komšije jutjubera progovorile posle požara: "Ovo se ne dešava u našem kraju" (video)

Blic pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Beograd na vodipožar

Hronika, najnovije vesti »

Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji kažu da pripada Baki Prasetu

Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji kažu da pripada Baki Prasetu

Beta pre 5 minuta
Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji tvrde da pripada Baki Prasetu

Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji tvrde da pripada Baki Prasetu

Danas pre 50 minuta
(Video) Jeziva scena ispred zgrade bake PraseTa. Svuda garež i polomljeno staklo, prednji deo automobila skroz izgoreo u…

(Video) Jeziva scena ispred zgrade bake PraseTa. Svuda garež i polomljeno staklo, prednji deo automobila skroz izgoreo u požaru.

Blic pre 40 minuta
(Video): Baka Prase bio parkiran na mestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom: Inspektori stigli na lice mesta

(Video): Baka Prase bio parkiran na mestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom: Inspektori stigli na lice mesta

Blic pre 10 minuta
Dve teške nesreće kod Zrenjanina, dve osobe povređene, jedna preminula

Dve teške nesreće kod Zrenjanina, dve osobe povređene, jedna preminula

Blic pre 45 minuta