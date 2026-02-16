Izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi, mediji kažu da pripada Baki Prasetu

Skupoceni automobil je izgoreo u požaru koji je sinoć izbio u Beogradu na vodi, saznaje agencija Beta.

Beogradski mediji objavili su jutros da je u pitanju automobil marke „brabus“, navodno vredan pola miliona evra, koji je bio u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao – Baka Prase. Ilić je u objavama na društvenim mrežama potvrdio da je njegovo skupoceno vozilo stradalo u požaru. U incidentu nije bilo povređenih.