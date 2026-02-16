Nikola Jokić rekao dve srpske reči kad je došao pred novinare, pa pomenuo Luku: "Šta je problem sa Dončićem?"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Nikola Jokić rekao dve srpske reči kad je došao pred novinare, pa pomenuo Luku: "Šta je problem sa Dončićem?"

Košarkaški spektakl u vidu NBA All Stara doneo nam je toliko zanimljivih stvari, ali nažalost ne i plasman Nikole Jokića i Darka Rajakovića u veliko finale u Los Anđelesu.

Ono što je sve iznenadilo je i činjenica da je Nikola Jokić postigao nula (0) poena, ali je ipak raspoložen stao pred medije. Pre toga je izgovorio dve srpske reči - "Bože dragi". - Uf, Bože dragi. Bilo je dobro, bilo je više takmičarski nastrojeno, verovatno zato što ja sam nisam igrao. Šalim se, dobro je. Kako kaže, bio je plan da igra samo prvih pet minuta prve utakmice, a za Luku Dončića? - Da, da, to je bio plan. Ne znam šta je problem sa Lukom, nikad ne
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

B92 pre 11 minuta
Jokić ostao bez titule na NBA Ol-staru! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (video)

Jokić ostao bez titule na NBA Ol-staru! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Barak Obama "ukrao" loptu Nikoli Jokiću: Neverovatna situacija na NBA All Staru, igra je zaustavljena

Barak Obama "ukrao" loptu Nikoli Jokiću: Neverovatna situacija na NBA All Staru, igra je zaustavljena

Telegraf pre 2 sata
Niko nije očekivao da Nikola Jokić ovo (ne) uradi na NBA All Staru u Los Anđelesu

Niko nije očekivao da Nikola Jokić ovo (ne) uradi na NBA All Staru u Los Anđelesu

Telegraf pre 1 sat
Oglasila se žena koja je ispisala istoriju brazilske košarke zbog Rajakovića i NBA All Stara: "Zauvek..."

Oglasila se žena koja je ispisala istoriju brazilske košarke zbog Rajakovića i NBA All Stara: "Zauvek..."

Telegraf pre 2 sata
Nikola Jokić "pecnuo" Viktora Vembanjamu na NBA All Staru zbog jedne stvari: "Ponovo si to doneo?"

Nikola Jokić "pecnuo" Viktora Vembanjamu na NBA All Staru zbog jedne stvari: "Ponovo si to doneo?"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBALos AnđelesNikola Jokićluka doncic

Sport, najnovije vesti »

Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

B92 pre 11 minuta
Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Radio sto plus pre 46 minuta
Domaćin sa Bele tačke do tri boda: Fudbaleri Augsburga pobedili Hajdenhajm

Domaćin sa Bele tačke do tri boda: Fudbaleri Augsburga pobedili Hajdenhajm

Kurir pre 41 minuta
MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

B92 pre 56 minuta
Nikola Jokić rekao dve srpske reči kad je došao pred novinare, pa pomenuo Luku: "Šta je problem sa Dončićem?"

Nikola Jokić rekao dve srpske reči kad je došao pred novinare, pa pomenuo Luku: "Šta je problem sa Dončićem?"

Telegraf pre 1 sat