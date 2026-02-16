Ataman objavio spisak za duele sa Srbijom: Turska sa osam evroligaša, tu je i naturalizovani Amerikanac

Večernje novosti pre 37 minuta
Ataman objavio spisak za duele sa Srbijom: Turska sa osam evroligaša, tu je i naturalizovani Amerikanac

SELEKTOR košarkaške reprezentacije Turske, Ergin Ataman objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće mečeve sa Srbijom u kvalifikacijama za Mundobasket.

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits Trener Panatinaikosa je na spisak uvrstio i Malakaja Flina koji je nedavno dobio državljanstvo ove zemlje i stekao pravo nastupa za nju. Takođe, zanimljivo je to je pozvao čak osam igrača koji nastupaju za evroligaške klubove, što nije čest slučaj kad su reprezentativni prozori u pitanju. Spisak Turske: Erdžan Osmani (Anadolu Efes), Erkan Jilmaz (Anadolu Efes), Šehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltali (Bahčešehir), Malakaj Flin
