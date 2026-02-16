Preminuo Robert Duval, legendarni glumac iz filmova „Kum“ i „Apokalipsa sada“

Robert Duval, dobitnik Oskara i sedmostruki nominovani glumac, preminuo je mirno u svom domu. Tokom bogate karijere ostvario je nezaboravne uloge u filmovima poput „Nežne milosti“, „Veliki Santini“ i „Apokalipsa sada“

Jedan od najcenjenijih američkih glumaca Robert Duval, najpoznatiji po ulogama u filmovima „Kum“, „Apokalipsa sada“ i brojnim drugim ostvarenjima u kojima je tumačio snažne, često surove likove, preminuo je u 95. godini, objavio je CNN. Duval je preminuo mirno u svom domu u nedelju, navodi se u saopštenju koje je u ime porodice objavila agencija za odnose s javnošću. Nezaboravnu ulogu imao je kao Tom Hejgen, savetnik porodice Korleone, u filmu Frensisa Forda Kopole