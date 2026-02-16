Preminuo Robert Duval, legendarni glumac iz filmova „Kum“ i „Apokalipsa sada“

Vreme pre 1 sat
Preminuo Robert Duval, legendarni glumac iz filmova „Kum“ i „Apokalipsa sada“

Robert Duval, dobitnik Oskara i sedmostruki nominovani glumac, preminuo je mirno u svom domu. Tokom bogate karijere ostvario je nezaboravne uloge u filmovima poput „Nežne milosti“, „Veliki Santini“ i „Apokalipsa sada“

Jedan od najcenjenijih američkih glumaca Robert Duval, najpoznatiji po ulogama u filmovima „Kum“, „Apokalipsa sada“ i brojnim drugim ostvarenjima u kojima je tumačio snažne, često surove likove, preminuo je u 95. godini, objavio je CNN. Duval je preminuo mirno u svom domu u nedelju, navodi se u saopštenju koje je u ime porodice objavila agencija za odnose s javnošću. Nezaboravnu ulogu imao je kao Tom Hejgen, savetnik porodice Korleone, u filmu Frensisa Forda Kopole
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Umro Robert Duval: Legenda filma "Kum" preminuo u 95. godini

Umro Robert Duval: Legenda filma "Kum" preminuo u 95. godini

Kurir pre 32 minuta
Poslednja objava Roberta Duvala: Nekoliko dana pred smrt našalio se na društvenim mrežama (Video)

Poslednja objava Roberta Duvala: Nekoliko dana pred smrt našalio se na društvenim mrežama (Video)

Kurir pre 16 minuta
Preminuo glumac Robert Duval, dobitnik Oskara i dve Emi nagrade

Preminuo glumac Robert Duval, dobitnik Oskara i dve Emi nagrade

Insajder pre 1 sat
'Kum', 'Apokalipsa danas', Oskar: Preminuo čuveni glumac Robert Duval

'Kum', 'Apokalipsa danas', Oskar: Preminuo čuveni glumac Robert Duval

BBC News pre 1 sat
Preminuo oskarovac Robert Duval

Preminuo oskarovac Robert Duval

RTS pre 1 sat
Preminuo Robert Duval (95), legendarni glumac iz filomva "Kum" i "Apokalipsa sada"

Preminuo Robert Duval (95), legendarni glumac iz filomva "Kum" i "Apokalipsa sada"

Euronews pre 1 sat
‘Kum’, ‘Apokalipsa danas’, Oskar: Preminuo čuveni glumac Robert Duval

‘Kum’, ‘Apokalipsa danas’, Oskar: Preminuo čuveni glumac Robert Duval

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarFordCNN

Zabava, najnovije vesti »

"Deset godina sam bila posvećena majka i supruga" Goga Gačić prvi put javno o razvodu od pevača: "Život ide dalje, tu su moja…

"Deset godina sam bila posvećena majka i supruga" Goga Gačić prvi put javno o razvodu od pevača: "Život ide dalje, tu su moja zlatna dečica" (video)

Blic pre 32 minuta
(Video) Porodica došla da je podrži: Nadica Ademov zagrljena sa bratom, snajkom i bratanicama: Pevačici na promociji puno srce…

(Video) Porodica došla da je podrži: Nadica Ademov zagrljena sa bratom, snajkom i bratanicama: Pevačici na promociji puno srce zbog najbližih

Blic pre 32 minuta
"Ljudi ne znaju istinu o situaciji Milice Todorović, čule smo se", Katarina Grujić i Andreana Čekić o koleginici i njenoj vezi…

"Ljudi ne znaju istinu o situaciji Milice Todorović, čule smo se", Katarina Grujić i Andreana Čekić o koleginici i njenoj vezi sa oženjenim: "Mnogo je sujete" (video)

Blic pre 2 minuta
Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite…

Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite poklon od Kaće i Gobelje (video)

Blic pre 47 minuta
"Suzana Jovanović mi je pisala, spomenula je Sašu Popovića" Emotivni intervju Nadice Ademov: "Moja ćerka obožava narodnu…

"Suzana Jovanović mi je pisala, spomenula je Sašu Popovića" Emotivni intervju Nadice Ademov: "Moja ćerka obožava narodnu muziku, vidi se na koga je" (video)

Blic pre 1 sat