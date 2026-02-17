Jeep Wrangler Willys 392

Novo specijalno izdanje ima eksterijer u žutoj boji, zajedno s nalepnicama “Willys” na haubi s dodatnim usisnikom vazduha i natpisom “Heritage 4WD” na vratima prtljažnika.

Izgled određuju LED prednja svetla i 35-inčne BF Goodrich KO2 terenske gume na 17-inčnim felnama s beadlock mehanizmom (sprečava uvrtanje gume i naplatka, jednog protiv drugog). Willys 392 takođe ima čelične prednje i zadnje branike, pri čemu je prednji branik kompatibilan s vitlom. Oprema uključuje komplet za vuču prikolice, Selec-Trac napredni pogon na sva četiri točka i Tru-Lok elektronski blokirajući zadnji diferencijal. Rastojanje od tla iznosi 282 mm.